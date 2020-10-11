美國總統大選，川普會連任嗎？隨著11月3日投票週時間趨近，許多民調也陸續出爐，但多份民調顯示，川普仍落後對手民主黨候選人拜登。對此，中國人民大學重陽金融研究院宏觀研究部主任劉玉書日前提出2點分析表示，川普的個人對選舉的影響正在弱化。

據港媒《中評社》10日報導，劉玉書指出，分析美國大選過程，可發現2件事，分別是「流量渠道變了、民眾心態變了」。

據「美國哥倫比亞廣播公司（CBS）」日前針對美國2黨總統候選人辯論做出的即時民調顯示，對於辯論的觀感，有31%的民眾認為「令人愉快」，另外則有69%民眾覺得「煩」。

此外，據美國民間的「皮尤研究中心(Pew Research Center)」於9月28日公布的調研發現，YouTube已成為許多美國人的重要新聞來源。而美國約有四分之一的成年人（26%）表示自己在YouTube上了解新聞。儘管這些人中很少有人說這是他們的主要新聞來源，但大多數人卻表示這是保持最新消息的重要方式。

根據該民調分析數據證實，美國人民現在獲取新聞時，並不只是由新聞事件本身驅使他們去了解新聞，而是因為他們好奇他們喜歡的YouTuber們會如何對新聞進行評價，這種「個性化驅動」已成為部分美國人了解新聞的重要動力，且存在同樣現象的也包含了TikTok。

「美國派杰公司（Piper Sandler）」則在10月6日發表的調查報告發現，近期被美國政府下令封殺的TikTok、WeChat，TikTok超越Instagram，成為了美國青少年最愛社群平台第二名，僅次於Snapchat。CNBC報導截至8月底止，TikTok在美國每月約有1億活躍美國用戶，每天則有大約5000萬美國活躍用戶。

第二，除了「社群渠道轉變」。劉玉書認為，總體來看，大部分美國人獲取新聞的方式也在發生改變，據「美國NBC電視台」在9月28日報導，川普自認為是唯一有能力「對抗中國」的候選人，但一份民調顯示，僅有5分之一美國人認為，影響美國的最主要安全問題的是中國大陸。

他指出，「NBC所點出的問題具普遍性，綜合美國情況，美國人民更關心的是本國的發展，自身未來是否能有更好的權利彰顯、發展機會和個人保障等問題，對於遠在太平洋彼岸的中國威脅，並不十分關心」。

最後，劉玉書也分析，川普過去執政的四年，把「川普優先」逐步代替「美國優先」，川普確實改變了美國，但帶來的更多的是不確定性增大，在此情況下。對於美國人民而言，他們需要的是政治領袖帶來整體變化，而非創造不確定性，因此，在這「百年未有之大變局」關頭，正考驗著面臨選擇的美國人民。

(中時新聞網)