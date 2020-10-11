餅乾界LV老闆屢屢違停在騎樓，還稱「交大核准」，警方上門稽查開單。（新興分局提供／柯宗緯高雄傳真）

餅乾界LV老闆屢屢違停在騎樓，還稱「交大核准」，警方上門稽查開單。（新興分局提供／柯宗緯高雄傳真）

餅乾界LV老闆屢屢違停在騎樓，還稱「交大核准」，警方上門稽查開單。（新興分局提供／柯宗緯高雄傳真）

有餅乾界LV之稱的高雄「貝爾手工餅乾店」，近日頻頻惹議登上媒體版面，甫爆出欠稅老闆暴走事件，未料又被檢舉，汽車違規停放店家騎樓，還宣稱「交大106年報備核准」。對此，轄區新興警分局狠打臉，此為店家虛構，將朝詐欺罪通知到案說明。

這家「貝爾手工餅乾店」赫赫有名，開業超過20年，座落在新興區中山一路一帶，附近車水馬龍，停車較不便利。林姓老闆長期大喇喇把車子違規停放店門騎樓，鐵門還噴漆寫上「自宅騎樓臨停車位（交大106年報備核准）」，頻頻被民眾檢舉。

警方今強調，「交大核准」一事純屬店家自行虛構，況且停車管理事項並非屬交通大隊權責範疇。經查該餅乾店老闆汽車，從102年迄今，計有6次被拖吊移置紀錄，共舉發30張違規單。最近108年告發6件、109年至9月止，已告發5件。

針對該老闆假借交通大隊名義，而違停騎樓。警方回應，將朝向違反刑法詐欺罪通知到案說明後，函送偵辦。另將持續針對中山路沿線路段、人行道加強違規停車等重點項目告發取締，保障用路人行的權益。據統計，今年1至9月針對中山一路路段，共計取締違規停車701件。

(中時 )