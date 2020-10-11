朋友之妻不可戲，然而爆廢公社日前有1名男網友森氣氣表示，好麻吉竟然私下傳數次訊息給自己女友，甚至還傳了想要吃掉自己女友，令自己相當生氣，因此男網友特意私下與好麻吉進行了一場真男人對話，不料麻吉還調皮回嘴，男網友一氣之下，立即神回應給自己的麻吉，讓麻吉立即被嘴的啞口無言馬上認錯道歉。

男網友起初本想善意勸阻，沒想到好麻吉調皮，男網友只好拿出專業面來嘴砲麻吉。(翻攝爆廢公社網友)

據了解，這名男網友相當生氣好麻吉，竟然會不顧和自己多年的真男人友誼，還將撩妹目標轉移到自己的女友身上，因此男網友決定向自己的好麻吉進行一場真男人對話，麻吉因與男網友結識過久，因此仍是調皮且不正經與男網友說話，男網友無可奈何，只能以自己專業方式，來說服好麻吉停止他的荒唐行為，男網友竟說出超神回應，讓好麻吉當下不得不低頭認錯。

從對話當中，可以得知男網友起初想先勸導方式進行，男網友表示：「兄弟，請你不要再傳訊給我女朋友了好嗎，如果你不想惹問題上身的話，請離我女朋友遠一點」。不料好麻吉竟仍調皮回嘴：「是能有什麼問題」，男網友迫於無奈，只能施展自己專業面來嘴砲麻吉，「好啊，假設正整數 a、b，滿足ab+1可以整除aˆ2 + bˆ2 ，證明(aˆ2 + bˆ2) / (ab+1)是某個整數的平方」，好麻吉立即被嘴的體無完膚，立即向男網友道歉，「抱歉，是我的不對，我會離你女朋友遠點，我為我的行為感到萬分抱歉，打擾了」。

網友紛紛表示，「這是第二十九屆奧數第六題，號稱奧數有史以來最難的數學題目 不解了！太累」、「完全看不懂」；也有網友幫忙協助翻譯，「先不要管那個A，這個B我要了」；還有網友認為，「這個真惹不起！」、「你只對數學有興趣我只對女友有興趣」。

(中時新聞網)