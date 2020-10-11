位在南海的熱帶性低氣壓（TD18＿外圍環流帶來的偏東風，氣象局針對基隆北海岸、大台北山區及宜蘭4縣市發布大雨特報。（氣象局提供)

明(12)、周二(13)除了東北風的影響外，位在南海的熱帶性低氣壓（TD18）外圍環流帶來的偏東風，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短陣雨機率，氣象局針對基隆北海岸、大台北山區及宜蘭4縣市發布大雨特報，有局部大雨及豪雨出現，須特別留意。

氣象局預報員陳建安表示，位於南海的TD18今天下午已增強為熱帶性低氣壓，以每小時12公里速度朝西北西方向往海南島移動，其外圍環流會從台灣東側帶來水氣，在和東北風交會下桃園以北、東半部、恆春半島下周二前因水氣較足，都有局部短暫陣雨機率。基隆北海岸、大台北山區及宜蘭不排除有局部大雨及豪雨出現。「台灣颱風論壇」也指出，此熱帶低壓未來也即將成為第16號颱風「南卡」。

周三（14）到周五（16）隨著外圍環流減弱，降雨會稍稍緩和，但是東北風還是帶來一陣陣的雨勢。溫度上，明（12日）白天高溫約29-30度，但中南部白天仍可達32-33度，日夜溫差7-10度不等，民眾要特別留意。

至於西北太平洋上現存的2個颱風「昌鴻」和「蓮花」，氣象局指出，前者即將減弱成熱帶性低氣壓，蓮花今天下午已經登陸越南，都對台灣沒有直接影響。

至於還有沒有熱帶擾動發展跡象？預報員表示，南海到菲律賓、關島附近一直是個大低壓帶，尤其菲律賓東方海面，氣象局將持續關注。

(中時新聞網)