招商局集團與阿里巴巴、螞蟻集團11日在杭州簽署全面戰略合作協議，三方將根據各自在產業、金融和互聯網方面的既有布局，共享優勢資源，推動在產業互聯網、金融服務、綜合物流、新興產業及其他業務領域的深度合作，共同推動產業數位化升級。

綜合陸媒報導，據協議，在產業互聯網領域，三方將合作建設智慧港口開放平台、綜合物流協作平台、園區綜合服務平台等，共同探索並推動金融科技在消費金融、產業金融等領域的應用，展開包括雲計算、分布式技術、多方安全計算等金融科技領域的創新研發，合作推進產業數位化和智慧化。

雙方並約定，未來在區塊鏈技術方面，將依托螞蟻的技術，建立物流生態聯盟鏈，探索推動多方跨鏈合作；打造航運安全鏈等港航協同的區塊鏈技術基礎設施，合作探索基於區塊鏈技術的智慧供應鏈產品等。

招商局集團總經理胡建華表示，三方在產業布局具有較強的互補和協同關係，希望「十四五」期間各方在產業、技術、數位化等的合作深化落地。招商局是進行全球產業布局的國際化企業，希望三方在海外業務緊密合作，在新國際形勢和貿易框架下促進國內國際雙循環，惠及一帶一路沿線國家。

螞蟻集團CEO胡曉明指，期待通過是次戰略合作，與招商局實現優勢互補，通過數位技術與實體產業的結合，推動交通、物流、金融等產業數位化升級。

(工商 )