《主播台下的好球帶人生》新書分享會今（11）日於法雅客-台北信義A9店舉行，邀請Give2Asia亞太經理張瀞仁、知名主持人謝文憲分享如何在運動場上擔任好綠葉的角色。以及資深球評陳子軒與常富寧主播暢談運動場上的大小事，多才多藝的常富寧更為讀者帶來一連串精彩自彈自唱的演出，讓現場60名讀者大飽耳福。

FOX體育台主播常富寧時隔四年再出書，與第一本書不同的是，透過體育主播的工作，想與大家分享那些MVP的正面思考、積極以對的30個故事。由各行各業名人王偉忠、王建民、郭泓志、張瀞仁Jill、曾文誠、馮勝賢、湯添進、謝文憲、劉柏君、陳偉殷、劉紀綱、蕭彤雯等共同推薦。

「主播台下的好球帶人生」書中精選30個運動故事，故事的MVP主角包括除了NBA、MLB球星之外，也有冰上曲棍球、高爾夫、相撲、長跑、網球、賽車選手，甚至是運動經紀人、體育主播、教練、職業球隊總經理等等。

常富寧用20年超過萬場賽事的轉播經驗，將運動場上、場下見證的喜、怒、哀、樂收錄在30個故事之中，親筆為這些MVP們刻畫人生故事，期待能與每一位讀者分享這些故事中每一位運動人的人格特質，那就是無懼、承諾、自信與責任。

(中時 )