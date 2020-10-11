台南市2020巨人盃全國青棒錦標賽決賽11日在善化棒球場展開，來自全台24支菁英棒球代表隊伍，經過6天的激烈比賽，最終由穀保家商奪冠，亞軍由秀峰高中拿下，季軍則是善化高中及平鎮高中並列，個人獎則由穀保家商全數囊括。

11日賽程上午8時30分，由善化高中對上秀峰高中，接著11時由穀保家商對上平鎮高中，最終由穀保家商及秀峰高中進入總決賽，爭取冠軍寶座。

冠亞軍戰中，秀峰高中在一局上半搶先得分，靠著首打者先安打上壘，第三棒擊出游擊滾地球，讓游擊手接球失誤，先馳得點；穀保家商也不遑多讓，在二局下半給予回應，五棒楊正宇先以二壘安打開啟攻勢，六棒林佳緯兩好三壞下敲出右外野全壘打，一舉超前比分，半局總共上場10打席，攻下6分。

接著四局下半，又開啟另一波攻勢，接連的安打、保送，再度由林佳緯敲出三分全壘打，提前達到比賽結束的規則，最後由穀保家商以比數12比1，榮獲本屆巨人盃全國青棒錦標賽總冠軍。

台南市體育處長林義順表示，台南市全力支持少棒、青少棒到青棒培訓發展，也為紀念台南市巨人少棒隊光榮歷史，提振台灣棒球風氣。歡迎所有隊伍明年再度參加，精彩賽事照片錦集可上「台南市巨人盃全國青棒錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )