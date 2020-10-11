又有網友拍到機車騎上國道，不過這回騎士是名馬尾短裙妹，眾網友不但沒開罵，反而關心妹子安全。（短裙妹騎機車上國道。（圖／翻攝臉書《爆廢公社二館》）

20201005中天新聞 疑惡搞？ 男騎上國道叼菸蛇行5km 釀10車連撞5傷

日前一名男子騎機車上國道1號林口交流道，不僅單手叼菸騎車，不斷蛇行且不聽警方攔阻，之後遭小貨車擦撞倒地，造成後方9車連續向前追撞。這起事件引發許多論戰，男子被查出是吸毒後脫序行為，且是累犯。現在又有人拍到機車上國道，只不過這回騎士是名長髮妹，還穿著短裙露出白晰美腿，不僅拍攝駕駛歡呼：「妹子耶」，網友也不見罵聲反而喊「原諒她」。

上週一（5日）國道一號發生一起嚴重連環車禍，起因是一名男子違規騎機車闖國道，被小貨車擦撞後，2名員警奔跑近200公尺，奮力將他拖到護欄外，才免於命喪輪下。然而後方車輛卻因煞車不及，造成10車連環撞大車禍。

一名網友今（11日）在臉書社團《爆廢公社二館》又分享機車上國道影片，不過影片中的騎士是一名綁著馬尾的短裙妹，馬尾與短裙皆「隨風飄揚」，並因此露出白晰大腿。拍攝網友不但歡呼「妹子耶」，貼文還附註「#祝你平安」、「妹子你怎麼辦到的…」。

影片曝光，也不見其他網友撻伐，反而擔心妹子安全：「原諒她」、「路肩很危險」、「騎的（得）很好，沒蛇行，沒問題」、「不要其（騎）路肩好嗎？超多垃圾，超級危險，除此之外都很安全。」

網友如此「差別待遇」也不是第一次，2017年就有網友在《爆廢公社》分享，穿著黑色小可愛的女騎士，騎車在國道路肩的影片，當時網友的反應也是一面倒「太棒了」、「支持辣妹上國道」、「不穿會更好」。

不過，不管你是辣妹或魯蛇，只要騎普通重型機車上國道，依據道路交通管理處罰條例第31條規定，都要被處3000元到6000元的罰鍰；若導致事故發生造成有人員傷亡，除罰款外還會被依公共危險罪起訴，請大家千萬不要以身試法。

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(中時新聞網)