摩根士丹利上周報告指出若民主黨11月初總統與國會選舉均勝出，重奪參眾兩院控制權而出現所謂「藍潮」（blue wave），美股在年底前走勢將有如雲霄飛車那樣波動不止。

摩根士丹利的研究團隊預期在藍潮下，會讓美股穩定往上走的態勢暫時逆轉，直到行情在明年初修正回來為止。

股市之所以會因藍潮而波動，主要是民主黨倡議調高企業稅率，加上共和黨可能因民主黨拿回兩院控制權而採取不合作態度，讓市場期盼的新一輪振興措施變得遙遙無期，從而令投資人在選舉後的第一反應是恐慌性賣出股票。

但只要民主黨能闡明其計劃如何以財經政策去振興經濟，來為3月的「新冠病毒援助與經濟安全法案」（CARES Act）接力，加上美國經濟持續復甦，都可望令美股重回其上升軌道。

摩根士丹利認為藍潮會讓美股先跌後漲，即必先經過股市因投資人恐慌而波動劇烈，和反射性下跌後才有回升可能。

美國目前多項民調均顯示，民主黨的拜登將擊敗川普而贏得總統大選，而民主黨也有極大機會取得參眾兩院的控制權。由於藍色代表民主黨，因此民主黨在選舉中大勝即被形容為藍潮。

摩根士丹利強調若選舉結果出現藍潮，市場的即時反應將可能以負面消息來解讀。

因為加稅的憂慮會驅使投資人趕快賣出股票，和調降企業的獲利預期，這除了會令美股走勢持續波動外，包括美國公債與石油等部份資產的價格也會出現逐步走低的局面。

但摩根士丹利認為若拜登勝選，其管治團隊人選在明年1月愈來愈明朗後，加上美國經濟不斷好轉，和民主黨控制下的國會配合推出新一輪振興措施，就可望讓美股回升。因此其認為可趁藍潮之初造成股市下跌時找低接機會。

(工商 )