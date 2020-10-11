25歲歌手周興哲與大6歲的前主播趙岱新因專訪定情，兩人去年大方公開認愛後，姊弟戀情轟動演藝圈，小倆口對戀情的態度都很大方，不過周興哲與趙岱新今（11日）卻傳出情變，兩人的IG原本都互相關注，不過女方則是悄悄取消追蹤，但趙岱新卻被發現，她仍有追蹤周興哲愛犬蕭邦的IG，也為兩人的感情狀態留伏筆。

周興哲與趙岱新因專訪定情，周興哲曾羞認對趙岱新一見鍾情，而周興哲去年認姊弟戀時，他幸福說「現在是幸福快樂狀態」，更甜蜜表示：「幾個小時前對她說我愛妳」，儘管小倆口去年雖一度傳出分手，但周興哲與趙岱新仍以實際行動粉碎傳聞，周興哲甚至在上月高雄巨蛋慶功宴上，大方介紹女友給媒體。

未料周興哲今（11日）卻傳出情變，兩人原本IG互相關注，但趙岱新卻悄悄取消追蹤周興哲，對此，趙岱新經紀人表示：「他們兩位目前是處於冷靜期，請給他們一點時間」，沒有否認兩人情變的事實。

周興哲與趙岱新的感情狀態引發關注，不過卻有細心網友發現，趙岱新雖然沒追蹤周興哲的IG，但她仍有在關注周興哲愛犬蕭邦的IG，也被解讀是為兩人的感情狀態留下伏筆。

(中時新聞網)