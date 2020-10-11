今年109年國慶酒會，外交部於10日在台北賓館舉辦，馬祖酒廠劉九銘總經理表示，很榮幸連續5年馬祖高粱酒指定為國慶酒會國宴用高粱酒。（馬祖酒廠提供）

今年109年國慶酒會，外交部於10日在台北賓館舉辦，馬祖酒廠劉九銘總經理表示，很榮幸連續5年馬祖高粱酒指定為國慶酒會國宴用高粱酒。（馬祖酒廠提供）

今年109年國慶酒會，外交部於10日在台北賓館舉辦，馬祖酒廠劉九銘總經理表示，很榮幸連續5年馬祖高粱酒指定為國慶酒會國宴用高粱酒，今年馬祖酒廠特別以馬祖高粱酒為基底，特調「馬祖藍眼淚奇景調酒」供飲用，讓貴賓感受馬祖藍眼淚的魅力，並感謝在國人攜手努力下團結守住了疫情防線。

劉九銘說，創立於1956年的馬祖酒廠，至今已有60多年的歷史，早期隸屬軍方，基於早年戰地背景，主要是提供給軍方將領與駐地官兵使用，一般民眾不容易購得，也讓馬祖高粱酒蒙上一層神秘面紗。

從去年起，馬祖酒廠就已經積極佈局台灣市場，今年更首度將國宴用馬祖高粱酒在台灣全聯福利中心進行鋪貨銷售，並獲得市面上廣大的迴響，馬祖高粱酒品牌在市場面貌，越來越清晰，要歸功於全體同仁的團結與合作，也要感謝縣政府的支持。

馬祖酒廠表示，全球最好的白酒，幾乎都分布在北緯26至28度的區域，四面環海的馬祖有著寒冷刺骨的天氣，是低溫釀酒的最佳環境，經由島上花崗岩濾過的優質泉水，以及乾淨空氣培養出的優質益菌，馬祖的原始、遙遠、嚴寒，坑道、空氣、水和菌皆優，好似天生被賜予的釀酒基因，所釀造之馬祖高粱酒色澤晶亮，酒質醇厚，成就了馬祖高粱酒綿、醇、淨、爽的細膩優雅風味，六十餘年來，受到國際與各界之一致好評。

馬祖不只有世界級的美景，更有世界最好的白酒，「馬祖高粱口感非常滑順，而且特別柔和甘醇，就是因為氣候和水質好，且窖藏在坑道裡越藏越香，只有馬祖這樣特別的地理環境能釀造出這麼好的酒。」

今年參加2020比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞（Monde Selection），在白酒類別中全數榮獲多項雙金牌大獎，不僅代表國際對馬祖高粱酒品質的肯定，更是讓馬祖酒廠走進新的里程碑。（禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒）

(中時 )