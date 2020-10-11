2020企業女壘聯賽例行賽第80場，新力旺旺獅以8比2擊敗凱撒勇士，為封關戰畫上句點。

新力旺旺獅本土投手卓佩寰先發4.2局被擊出4支安打，包含陳家宜代打陽春炮，5局上失2分後退場，由潘玉玲接替投2.1局無失分，止住凱撒勇士的攻勢。卓佩寰拿下勝投，戰績1勝0敗。

打擊方面，新力旺旺獅打線爆發，共擊出13支安打、攻下8分。包含黃佩真在第3局上擊出的3分全壘打，以及昨天有再見全壘打表現的洪晏慈，第4局上也擊出帶有2分打點的三壘安打，兩人聯手打進5分，搭配投手的好投，幫助球隊拿下勝利；單場MVP由黃佩真拿下。

凱撒勇士由連嘉欣擔任先發，但投2.1局就被擊出6支安打、失3分退場。接替的林芝綺也無法止住對手攻勢，包含被黃佩真擊出三分炮在內，共失5分。連嘉欣吞下敗投，戰績0勝7敗。

此外，凱撒勇士打線熄火，僅在第5局下由陳家宜代打擊出陽春全壘打，以及姜婷恩、王芷聆擊出安打、攻下2分，但後繼乏力，終場就以6分差吞敗。

(中時 )