恆述法師11日受訪，談及自己16歲出道，在演藝圈看盡生死，38歲被宣化老和尚親自剃度出家，她吐露當年選擇出家更深一層的原因，「我們姊弟三個人受到十方大眾的愛戴，注定我們家是要有個人捨給十方，那人就是我」。她當時為了出家散盡名下4棟房產，雖感嘆若當年賺夠再出家，產值預估至少5、6億，但歷經世事頓悟出「萬教惟善，隨心自在，先顧肚皮，再顧佛祖」理念，她笑說：「我要以17歲全新人生再出發，全方位復出宣揚佛法。」

恆述一生堪比一部賣座電影精采，當年老師父為她取名外號恆述，內號則是果演，果演意指因緣果報與演出，如同預言，老師父對她說：「未來佛法還是要靠妳演出。」當時一心洗淨鉛華、從鎂光燈底下離去的她抗拒再回舞台，「我當時跟師父說：『已經演了一輩子了，可否不要再演了。』師父搖頭回：『沒辦法。』」這番話仿佛宿命，歷經69歲「財關」考驗，欠下3千多萬債務的她，幸運遇到神豪捐出百萬美金，這番際遇讓她笑嘆：「命該如此，我這個尼姑，離開寺廟跟大家結善緣，其實只是換個戲法宣揚佛法。」

恆述法師以臉書直播宣揚佛法。（粘耿豪攝）

澎恰恰8月坦承欠下2.4億，處理完2棟房產等相關不動產，尚有1.2億天債，近日又召開記者會，呼籲高利貸老闆多給時間，對此恆述法師非常有感，「兔死狐悲，我這個心痛不是假的，小老弟怎麼多我5、6倍債務，怎麼還啊，但我告訴你，他很善良，老天爺會給他一條路，千萬不要灰心」。她認為澎恰恰頭上烏雲蓋日，應該有冤親債主需化解，「這是我的自身經驗，沒有做功德不行」。

恆述隨即話鋒一轉，「其實這是小錢啦，要有方法，但是很多事情我不能自作多情，我跟他是老同事，他可主動來跟我聯絡，我們也可合作《橫豎恰恰好》，是一橫一豎的十字之意」。澎恰恰因太相信人，聽聞對方想投資就一頭栽入，債務不停往上加，而恆述過去則因太信任信徒背債，問她是否後悔曾那麼相信人，她笑回：「逢人且說三分話，未可全拋一片心。」似乎深有領悟。

恆述近來積極臉書直播宣揚佛法，更特地買了整套全新網路器材，她開心表示才試播3天，已經創下56萬人次，未來會持續弘法。

恆述法師分享果演背後意義。（粘耿豪攝）

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