北韓領導人金正恩怎麼了？竟在閱兵演說表現異常，令外界大為震驚。日媒朝日新聞消息說，他在朝鮮勞動黨建黨75周年的閱兵典禮上致詞，想到官兵們為防疫、災後重建工作獻身而落淚。對此，網路觀察家朱學恒大酸，金正恩的眼淚，其實另有原因，網友們也一面倒超認同，金正恩整個人都不對。

朝日新聞報導，金正恩在閱兵前致詞時，曾摘下眼鏡幾度拭淚。他提到，仰望主席金日成（祖父）和總書記金正日（父親）的豐功偉業，感受到肩上擔負國家的大任，卻無力帶領人民從生活中脫困，罕見表達自己的反省之意。

朱學恒今在臉書上發文，以金正恩的角度狂酸，「沒想到我身為一個替身，即使眼睛都長得不一樣大家還這麼接受我，讓我不禁很想要掉眼淚」。朱學恒附上的新聞連結，可看到北韓公布的金正恩身影，真的很不一樣。

底下網友紛紛評論金正恩的長相，「這眼神不太對」、「完全長的不一樣……」、「全民大悶鍋都還比較好吧！」、「我怎麼覺得是替身，這幾年他的長相總是在變」、「我還以為他去整形」、「眼神不對，表情不對，整個人都不對」、「金正恩果真掛了」、「肯定是替身」。

(中時新聞網)