百度11日在微博上宣布，即日起百度自動駕駛出租車服務在北京全面開放，北京的乘客可在北京經濟技術開發區、海淀區、順義區數十個自動駕駛出租車站點，直接下單免費試乘自動駕駛出租車服務。
香港經濟日報報導，百度在9月曾經宣布，北京為Apollo Go自動駕駛出租車服務第三個開放測試的城市，也是大陸境內「開放區域最廣、測試里程最長」的測試點，前兩個開放城市為湖南長沙、河北滄州。百度當時表示，計劃在北京投入40輛自動駕駛出租車，但會配備專人跟車，應對突發情況。
根據百度提供資料，用戶有百度地圖、Apollo Go app兩個途徑可約車，選擇上下車站點，選擇乘車人數，即可呼叫Apollo Go。
百度在無人駕駛投入多年，百度董事長李彥宏9月曾經表示，5年內無人駕駛技術會進入規模化商用階段，交通擠塞將大大緩解，大陸的一線城市將不再需要限購、限行，交通事故發生率也會大為降低。
(工商 )
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