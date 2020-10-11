王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益挑戰跨海辦書展，將在14日首次前進外島馬祖。戴勝益表示，書展彙集400冊各國餐飲類書籍，並呼應馬祖紅糟、麵線與米醋老酒等特色餐點，希望藉由鼓勵閱讀與知識傳遞，讓馬祖民眾有機會接觸世界餐飲訊息，甚至可為餐飲創業奠下基礎。

益品書屋目前在台北、台中各有一館，台北館有214坪、110個座位，台中館有266坪、100個座位，今年3月戴勝益再成立益品美術館，三館持續舉辦演講與藝文音樂等活動受歡迎。

其中，益品書屋從2017年起也變成移動的書屋，至今已在全台舉辦15場全省巡迴書展，這次是首度跨海為離島居民與學童舉辦，特別從益品書屋兩館近7,000冊書籍中精選400冊各國餐飲書籍，並訂製20座書櫃，以海運方式二天一夜運送到馬祖，受疫情影響，這是益品書屋今年唯一一場巡迴書展。

馬祖人口數約1.3萬人，縣長劉增應持續推廣文化、創作與閱讀，連江縣四鄉五島共六座圖書館，這次與益品書屋攜手在馬祖南竿的文化局圖書館舉辦巡迴書展，是該鄉人文匯集與交通便利之處，更是馬祖首次舉辦世界餐飲類書籍大展。

戴勝益表示，希望全省都有鼓勵閱讀的書屋成立，未來還會計畫去離島辦書展，並期待私人美術館的出現，帶動台灣的閱讀與美學氛圍。目前益品美術館展覽戴勝益的長期畫作，皆以大自然及花卉為主，其中一幅「合歡山的杜鵑」，更激發出王品集團登百岳的企業文化。

(工商 )