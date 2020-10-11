網友在「爆系知識家」表示想用「完整蒜粒」來煮湯，卻從一點剝到四點，雙手浸泡在水中整整3小時，使手指頭辣到受不了。(摘自爆系知識家)

蒜是家家戶戶下廚時的萬用提味佐料，不過在備料時，如何出一顆完美蒜頭可是一門學問。有民眾因不懂如何撥「整粒蒜頭」，花費3小時土法煉鋼，剝到手指頭超辣，崩潰在網上求救。網友大方分享私藏的剝蒜秘訣，終於幫助該民眾剝蒜成功。

一位網友在「爆系知識家」表示，想用「完整蒜粒」來煮湯，但卻用土法煉鋼剝蒜頭。從一點剝到四點，他的雙手浸泡在水中整整3小時，使手指頭辣到受不了，尤其是指甲縫。想問其他網友能不能提供剝蒜的好方法。

網友指出，剝蒜時一定要做防護措施喔，若不戴手套，「就等於親自拿自己的手去醃，自然會非常痛。」建議原PO也可以用剪刀、水果刀輔助。

對於剝蒜的方式，大家也紛紛提供不同見解，有網友認為，蒜頭只要泡水之後就會很好撥。「瓶內溫水蓋過蒜頭，搖10秒，簡單就可以整粒皮肉分離」、「泡水，用不要的衣服 或毛巾搓一搓就掉了」、「放水龍頭下方，開很小很小的水流沖外膜很好剝」、「把蒜頭拿去微波到溫熱，或是煮一鍋約50度熱水，把蒜頭放到漏勺放進去約十秒拿出來」。但另一部分人則指出，剝蒜頭要保持乾躁才更容易剝皮，「蒜頭要曬乾才好剝」、「建議多放幾天乾燥再剝」、「皮濕一點會撥到你懷疑人生」。

不過一位內行分享，為了要保持蒜粒完整，敲敲打打的方法都易讓蒜頭受損，最好的方法建議還是要徒手剝皮。表示「先剝掉外面大圈的皮，看到裡面蒜瓣後，直接捏起蒜瓣末端靠近中心的皮往外扒就好，連裡面的小薄膜都會掉下來不用怎麼摳」、「 蒜頭剝開成一瓣一瓣的，拇指跟食指各壓住上下兩頭 ，用力壓！中間會裂開一個縫之後再剝」。

最後，原PO採用60度熱水泡蒜頭10分鐘，接著放進罐子裡搖5分鐘，再用冷水沖蒜皮，終於成功剝蒜。

(中時新聞網)