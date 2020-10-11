月領8萬完勝 OL！女生被包養真的有這麼爽？直擊包養網站內幕

20歲邱姓女子因在台北市信義區被人當街潑屎而爆紅，事後還轉戰直播網紅圈，開YouTube頻道，並在臉書貼出厚厚一疊的千元鈔票拍照炫富，更說賺錢要靠自己本事，沒有接受高達1天60萬元的包養價碼。不過對於邱女1天60萬包養費的說法，有老司機跳出來直言，包養有行情價，一個通告咖不可能接到一線女星的價格。還有網友直言「可以忍受屎尿癖的性伴侶其實不好找」。

「潑屎妹」邱女爆紅後，持續高調，頻頻在臉書發文，轉戰直播網紅圈，設立YouTube「Chiu信義Amy屎幫幫主」頻道，第一支影片就自曝有很多人想要包養她，透露包養一天的價碼就超過母親在外欠的錢，但她不要，她要憑自己的能力賺錢。根據傳言，邱女母親在外負債60萬元。

不過對於邱女自稱「一日60萬元」包養身價的說法，有網友在PTT發文表示，包養基本上都有行情價，一線女星、二線女星、小模、通告咖，各自有各自的基本價格。雖會因各自條件不一樣，價格略有調整，但「不可能一個通告咖能接到一線女星的價格」。

原PO還說，不過最近市場很亂，因為有了包養網站後，素人也開始切入這塊市場，小模就不得不自我降價，或是自己跑到包養網站上架，假裝是素人，才能把價格抬高。還稱「如果你看到一些背影照，或是只露出腿的，很多都是這種通告咖」。

其他網友也回應「笑死了 直銷仔說賺錢靠自己？敢講我還不敢聽」、「身上的味道不知道散掉了嗎？」、「曬鈔票不就只是直銷手法嗎」、「虎爛也要虎的有道理一點」、「可以忍受屎尿癖的性伴侶其實不好找 說不定就是因此而賣高價」。

(中時新聞網)