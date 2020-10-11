前屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問李孟居被央視指稱為「台灣間諜」，在鏡頭上「被自白」。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

大陸官媒央視11日晚上在黃金時段新聞聯播，報導大陸國安機關破獲「數百起台灣間諜竊密案」，節目第一段訪談的主角是前屏東縣枋寮鄉顧問李孟居。枋寮鄉長陳亞麟得知李還活著直呼「太令人振奮了！」不過李孟居卻指控，他去香港聲援反送中是被陳亞麟「騙過去」的。

李孟居去年8月20日從香港入境深圳後便失聯，9月證實他因涉嫌「從事危害國家安全的犯罪活動」遭大陸政府拘捕，事後人是生是死家屬也無從而知。沒想到11日央視新聞後的《焦點訪談》中專題報導，李孟居竟然現身，而且在鏡頭前「被自白」。

節目中稱李孟居是「別有用心的商人」，曾到深圳拍攝軍隊的影片及照片，「已經危害到大陸的國家安全。李孟居也在鏡頭前承認「過去做了很多不好的錯事，對祖國對國家或許有一些傷害。」

節目中提到，李孟居去香港發送「台灣撐香港民主」的傳單，是「台獨」勢力干預香港事務的典型案例；並指出是李孟居的好友、「台灣聯合國協進會」候補理事陳亞麟去年7月底找李孟居去香港聲援黑衣人。李還說，「那時候沒想太多，後來才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去。」

陳亞麟得知李孟居還活著時，直呼「太令人振奮了！」並嘗試與李的家屬聯絡，但聯繫不到。他說，這個事情已經發生1年多，李孟居從「被失蹤」到「被自白」，知道他還活著真的很高興，也希望對岸能早日放他回來。

不過對於李孟居表示他是被騙去香港反送中的，陳亞麟說，他並沒有叫李去香港，也不可能限制或控制李的人身自由，李在節目中很明顯是「被自白」。他也說，「中國在這個時候說的話沒有人會相信，如果真如中國官方所說李是『被騙去』，那請對岸趕快放人回來。」

(中時 )