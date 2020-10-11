據美國《聖路易斯郵報》9日報導，密蘇里州韋伯斯特大學孔子學院中方代表劉強（Qiang “David” Liu）當地時間周二（6日）在被警方與美國聯邦調查局（FBI）搜查其住所後死亡。

報導指出，該校發言人洛克威爾（Rick Rockwell）9日在一份電子郵件中表示，校方於周三（7日）從警方處得知劉死亡的消息。據報道，自2019年1月以來，劉強一直擔任北京語言大學在該孔子學院的代表。

根據韋伯斯特大學孔子學院官網介紹，該孔子學院由韋伯斯特大學與北京語言大學合作創建。《聖路易斯郵報》報導稱，北京語言大學的管理人員並未立即回覆9日請求置評的有關電子郵件。

另據《韋伯斯特大學日報》（Webster Journal）10日報導，當天上午，韋伯斯特大學領導層還就劉強去世發表了一份聲明。聲明提到，學校將進行調查，以確定是否有任何證據證明與此事件有關的學校社區成員受到傷害。學校對劉先生去世的消息以及9日晚有關劉先生的新聞報道感到難過。但是，隨著事情的發展，將繼續致力於支持大學社區成員。

(中時 )