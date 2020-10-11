（23:54更新，補充最後賽果）2020法國網球公開賽眾所矚目的男單決賽，台北時間昨晚9點登場，西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）表現完美，反觀現任塞爾維亞籍世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）則是前兩盤失誤偏多種下敗因，終場納達爾以6比0、6比2、7比5收下個人生涯在法網第100勝，第13度稱霸法網男單持續堆高單項大滿貫最多冠紀錄，累積四大賽冠軍數20座也追平瑞士天王費德勒（Roger Federer）。

首盤納達爾6比0拿下，是法網男單2004年以來第一次在第一盤出現這個比數，不過當年卻是首盤6比0的阿根廷名將柯瑞亞落敗，當時他在盤數2比0領先下，遭同胞高迪歐連追三盤逆轉，然而納達爾並未讓到手一半的勝利飛走，雖然第三盤喬帥表現有回溫，更首度破了納達爾發球局，不過關鍵第11局喬帥再破發點出現雙發失誤、被「紅土之王」再把握一次破發，納達爾就在自己的發球局直落4分結束這場2小時又41分鐘的對決。

納達爾在2005年第一次打法網男單會內賽，接下來這15年他成長為「紅土之王」，生涯在最擅長的紅土大滿貫只輸過2場，英國退役名將韓曼誇張表示：「納達爾在法網的紀錄是跟我們開玩笑吧，實在是太非凡了！你們看看他在法網的歷史，這個勝場數、他也一直維持好狀態，並在本屆法網避免受傷又一盤未失，真的太神了。」

韓曼並說，法網前在羅馬大師賽輸給阿根廷好手舒瓦茲曼、止步8強的納達爾，從那場失敗記取教訓，幫助他在法網連連克敵制勝，更在4強戰直落三擊敗舒瓦茲曼復仇，最後再於決賽擊敗老對手喬柯維奇，生涯和喬帥8度決戰巴黎大滿貫，納達爾只輸過一次。

(中時 )