家住花蓮的一名陳姓婦人，花7000元參加郵輪之旅，行程是從基隆到澎湖3天2夜，為此她特地搭火車北上基隆。誰知上船後一覺起來竟發現，「怎麼回老家」花蓮了？這趟「奇幻之旅」讓網友笑翻，還加碼貼出在花蓮拍到的郵輪照，戲稱是「特別的花蓮島內觀光航線」。
這名陳姓婦人找來9名朋友，參加澎湖3天2夜遊輪行程，10月7日早上，陳婦從花蓮坐火車到基隆，開心準備到澎湖旅遊，想不到上船後，業者告知乘客，由於澎湖海象差無法靠岸，行程改「花蓮一日遊」，且必須再花1500元，才能下郵輪，讓所有乘客相當傻眼，尤其是家住花蓮的陳婦，更是哭笑不得。
對於臨時改行程，郵輪業者表示都有事先告知，乘客可以選擇如期出發、或是改期出發，如果選擇如期出發，業者會補償500元，可以在郵輪上消費使用。
這則新聞被轉貼到PTT，讓網友笑歪：「船長收錢送你回家不好嗎」、「省掉回程的火車票 還不謝恩」、「加錢回家觀光 無價」、「賓至如歸，真的歸不是如歸」。
還有網友分享在花蓮拍到的郵輪照片，並表示「正好在花蓮渡假、看到郵輪還以為開了特別的花蓮島內觀光航線。哈哈哈」。
不過也有知情網友說：「這在台灣遊輪行程上再常見不過了，尤其是東北季風季節，買票時都會有小字提醒，可能會因天氣更改行程。知道的人都不會在現在這種季節搭船」。
文章來源：PTT
(中時新聞網)
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