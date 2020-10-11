大陸官媒央視今晚播出以「台灣間諜竊密案」為內容的《焦點訪談》專題報導，主角正是去年8月在深圳失聯的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，他供述稱「做了很多不好的錯事」，對此，陸委會深夜回應「正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓我方人民」。

陸委會表示，針對中共刻意操作所謂破獲台灣間諜案等無稽之談，這是對岸惡意政治炒作，誣陷我方人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，動機令人質疑與不齒。

陸委會說，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，本會認為，這完全不符合正當法律程序，此種違反司法人權的不當指控，國際社會早已一致譴責，陸委會也表達強烈抗議，並呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序之作法。

對於李孟居遭大陸相關單位關押，陸委會表示，自事發後即與李孟居家屬保持聯繫，掌握案件進展，並提供必要之協助。

(旺報 )