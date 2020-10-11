距離美國總統大選，只剩不到1個月，4百萬張通訊選票已經投出。據CNN民調，拜登以57%領先川普的41％。名嘴吳子嘉分析指出，川普還是有可能勝選，川普恐用高度的抹黑拜登，或讓拜登再度出醜，這也是他最大的殺招。

吳子嘉在《2020聚焦關鍵》節目中表示，現在的情況看來，對川普不利，因為目前投票在進行中，目前大概已經投400多萬票了。現在大家專注在搖擺州，要看各搖擺州的得票率，搖擺州的民調，是關鍵之所在。目前從主流媒體的報導，以及搖擺州的民調，川普似乎已經輸掉了。

吳子嘉認為，但是經過川普這一次生病，出院後，他又要提供免費醫療，給所有新冠肺炎患者，不知對他是不是會有幫助。現在兵家必爭之地，是搖擺州裡一些關鍵的搖擺選民，因此在最幾天，川普一定會做非常大的動作。

吳子嘉指出，川普現在由3個議題來決定︰就是疫情、經濟及大陸議題。大陸議題是比較小的議題。而10月15日的辯論會，目前還沒敲定，若敲定的話，川普一定會有一個大動作的演出，焦點會集中在大陸議題。

吳子嘉表示，所謂的「10月驚奇」最大的幅度，應該是跟經濟有關，他恐廢除掉中美貿易協議已經談好的部分，因為這是非常大的事情。10月驚奇目前看來說要進入熱戰，但要戰爭的可能性應該不大。他認為，川普還是有勝選的可能性，川普用高度的抹黑拜登，或讓拜登再度出醜，都是他有可能採取的一個策略，也是他最大的殺招。

(中時新聞網)