隨著46歲的美國非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死，警察執法已成為美國民眾爭辯的重點議題。美科羅拉多州丹佛市10日支持警方執法與反對者紛紛走上街頭抗議；孰料抗議現場旁的丹佛美術館，卻發生槍擊事件並造成1人死亡，警方隨後逮捕1名嫌疑犯。

丹佛警察指出，這場喋血驚魂發生於10日15時37分(台灣時間11日5時37分)，地點為丹佛美術館前院與市民中心公園附近。在槍擊發生前，槍手與被害人發生激烈口角。槍手開槍後遭警方逮捕，警方還在現場繳獲2把槍與1罐防狼噴霧。

ALERT : Officers are investigating a shooting that occurred in the Courtyard by the Art Museum. 1 victim transported to the hospital their condition is unknown, 1 suspect in custody . pic.twitter.com/1F6NuVlv0F — Denver Police Dept. (@DenverPolice) October 10, 2020

警方表示，遭逮捕的為私人保全，目前全案朝兇殺偵辦。槍擊發生當下現場目擊者隨即將受槍傷的人送往醫院，但該名受害者仍不幸死亡。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，該名保全為「第9新聞」外包聘僱人員。「第9新聞」近來派遣記者採訪丹佛抗議時，同時聘請私人保全隨行以確保安全。警方一開始將該名保全與另1名「第9新聞」的員工加以逮捕，隨後的調查中發現「第9新聞」員工與該案無關，故將其釋放。

丹佛市長韓考克(Michael B. Hancock)則在推特上嚴厲譴責暴力行為。其表示，支持和平抗議，但不能容忍抗議升級為暴力衝突。任何政治分歧應透過選舉解決，而非街頭暴力。他呼籲新冠疫情橫流期間，民眾不該群聚，應該待在家中以策安全。

(中時新聞網)