印度重男輕女的保守觀念，經常使得女性受害者層出不窮。日前又出現一起吃醋夫(Chinnar Yadav)因不滿嬌妻只和鄰居聊上幾句，竟就替嬌妻冠上出軌的罪名，立即在與嬌妻爭吵過後，立即拿刀砍下嬌妻的頭部，並帶著鮮血直流的妻子頭顱與兇刀，自行前往警察局自首，目睹此番情況的居民，各個均嚇的驚慌失措。

吃醋夫只因妻子與鄰居聊天幾句，立即將妻子頭顱砍下後自首。(翻攝 VDTV Bharat)

根據《太陽報》的報導，居住在內塔納加爾（Neta Nagar）的吃醋夫(Chinnar Yadav)，只因妻子跟隔壁鄰居簡短聊上幾句，竟然就醋性大發，在與妻子爭吵不休後，立即拿刀猛砍狂捅，還將妻子的頭顱砍了下來，隨後在一手拎著鮮血直流的妻子頭顱，另一手拿著兇刀，自行前往警察局自首投案。

當地警察副局長(Mahendra Pratap Chauhan)指出，兩人在進行激烈的爭吵後，男方就使用利刃襲擊妻子，殺害後還將妻子頭割下，事後吃醋夫還不滿的，向這位與妻子聊過天的鄰居進行攻擊。

吃醋夫在進入警局後，員警趕緊將他手中武器和頭顱奪下，也將其逮捕歸案，等待法院的進一步指示，這起瘋狂弒妻兇殺案也造成網友們的熱烈討論。

(中時新聞網)