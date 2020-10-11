當各國正花費數十億美元，建造足球場大小的核融合測試型反應爐時，美國田納西州孟菲斯市的一名12歲孩子傑克森‧歐斯華特（Jackson Oswalt)，完成了小型的核融合發生器，成為金氏世界紀錄(Guinness World Records)的「最年輕完成核融合發生器製造者」。在此要說明，這種反應器是用電力把2個氘原子(Deuterium,簡寫D)融合成1個氦原子(Helios ,簡寫He)，輸入的能量大於輸出的能量，並不能視為可做功的反應爐。

未來主義(Futurism)， 歐斯華特是離他13歲生日，還差幾個小時完成了核融合發生器，成為最年輕的製造者。他表示：「我已經能夠利用電力，來加速兩個氘原子，並使它們融合成氦3原子，然後釋放出一個中子。放出的中子可用來加熱水並轉動蒸汽機。」

歐斯華特提供給金氏世界紀錄的影片所附帶的聲明中說：「我的(機器)溫度大約維持在1億度K(凱氏溫標，攝氏-273度即為凱氏0度)。

How a 12-year-old achieved nuclear fusion - Guinness World Records

歐斯華特的儀器是有參考本的，源自於Fusor實驗器，該實驗器是由陰極射線管發明人法羅‧法茲沃斯(Philo T Farnsworth)在1964年發明，由於易學易製造，就成為許多實驗室的教材，也有愈來愈多孩子熱衷自己打造。歐斯華特表示，他是受到泰勒·威爾森（Taylor Wilson）的啟發而製作的，2008年，威爾森在14歲時，完成了Fusor實驗器，是歐斯華特之前的紀錄保持者。

(中時新聞網)