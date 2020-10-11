國民黨革實院院長羅智強上月底遭監察院發函，指他2018年參選台北市議員的政治獻金有4筆資料不符，要求限期7天查覆，若涉申報不實可罰6萬至120萬元。因其中3筆不到1萬元、最少是306元，羅怒批監察院「不打老虎，卻能雞蛋挑骨」，嗆聲「直接罰我120萬元」；監察院則指羅「反應過度」，藍綠陣營也紛紛跳進來互轟。但台北市民政局上週查證4筆捐款者「姓名、身分證統一編號全部相符」，羅認為監察院造假栽贓構陷他，怒批「東廠陳菊，比張天欽還囂張！」要求監察院道歉。

據悉，羅智強於9月22日收到監察院來函，指他2018年參選北市議員的政治獻金，有4筆捐款人姓名、身分證字號不符，要求羅7天內完成查覆。

因4筆捐款僅1筆李姓人士捐6萬多元，留有留聯絡資料，羅的助理連繫李，確認資料並無錯誤；另3筆捐款都不到1萬元，最少僅306元，都沒留聯絡資料。羅的助理據此回復監察院，指李捐款資料無誤，另 3筆則依《政治獻金法》修正為「匿名捐款」。

羅智強則認為，當年他有8萬多筆小額捐款，雖不能排除有4筆資料不符的0.05％錯誤率，但當年9合1選舉從里長到市長共2萬多位候選人，監察院1年查301件，中籤率1.5％都能查到他，根本衝著他，怒轟監察院東廠化「查羅智強300元，卻不查陳明文300萬元」，本月6日還赴監察院抗議踢館。黨主席江啟臣、立委李貴敏、前副祕書長張雅屏、青年團前後任總團長呂謦煒及田方倫、台中市議員羅廷瑋等藍營人士紛紛聲援羅，指監察院「殺羅儆猴」；民進黨網路社群中心主任范綱皓則聲援監察院是例行性工作，批評羅「自導自演」。

而後，有人提醒羅「4筆資料應都相符，監察院可能造假」，建議羅請台北市民政局查核；羅聽從建議後，北市民政局本月7日回覆「本案依提供之國民身分證統一編號查詢戶政資料系統查無現戶資料，惟查詢戶籍資料數化位系統（戶政電腦化前資料）有旨揭人員之姓名與身分證統一編相符資料。」

羅智強說，當初以為監察院查他306元，卻不查陳明文300萬元，已是很離譜的「選擇性辦案」，如今更離譜的是「根本沒有資料不符」，證實監察院先射箭再畫靶，先決定要針對他，但花那麼大功夫又挑不到毛病，乾脆挑4筆在民政新系統中找不到資料的捐款人，栽贓他申報不實。對此「陳菊的306東廠事件」，他要求監察院、民進黨公開道歉，並要求監察院比照查他的標準，全面清查民進黨的政治獻金，尤其陳明文的政治獻金。

(中時 )