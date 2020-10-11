羅智強6日赴監察院踢館。（趙婉淳攝）

監察院指羅智強4筆政治獻金資料不符，不過北市民政局查核卻是資料相符。監察院指出，此案純粹是例行業務，經羅查覆修正已算結案，至於北市民政局為何查核出4人姓名、身分證字號等資料相符，必須進一步了解；資深戶政人員則認為，應是捐款人在民國85年戶籍系統電腦化之前出境逾2年，戶籍被逕為遷出，之後未再辦遷入，監察院查對資料不夠嚴謹，鬧了烏龍。

監察院指出，候選人政治獻金抽查是例行作業，且都由財產申報處處理，不會往上送，絕無所謂「政治考量」；羅智強的4案其實都算小案，也包括在國外的捐款，羅日前已向財申處回覆查對資料，其中1筆6萬多元的資料相符、另3筆不到1萬元的就改為匿名捐款，財申處也接受羅的回覆，因此算是結案，承辦同仁是有些委曲，但「已釐清就好，不會有裁罰多少錢的事」。

至於北市民政局比對，指4人在「戶籍資料數化位系統」資料相符，監察院說，若真有地方民政機關查對是相符、財申處委託戶政機關比對卻是不符，當中問題出在哪裡，就要檢討，不能出錯。

資深戶政官員解釋，我國戶政資料在民國85年全面電腦化，電腦化之前是將所有資料掃描數位化。北市民政局公文「依提供之國民身分證統一編號查詢戶政資料系統查無現戶資料，惟查詢戶籍資料數化位系統（戶政電腦化前資料）有旨揭人員之姓名與身分證統一編相符資料。」就是說目前電腦化的戶政系統查無4人資料，但過去數位化的戶政系統確有4人，這種現象極可能是4人在民國85年前都出境逾2年，遭戶政機關逕行遷出戶籍，之後4人即使返台，至今仍未辦理戶籍遷入所致。

該官員說，實際情形只要看北市民政局戶政科4人戶籍資料的「記事欄」，就能一清二楚。監察院查對政治獻金，可能行文內政部戶政司比對，只比對現行電腦資料、未比對數位化資料，才鬧了烏龍，抑或其他原因發函要求受捐贈人說明，這要由監察院說明。

(中時 )