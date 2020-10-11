國民黨革實院長羅智強被監察院盯上，要求查覆2018年4筆「資料不符」的政治獻金。以羅幾乎天天透過網路、街講等各種平台，炮火猛烈地批判執政黨，加上監察院改組至今，對執政黨屢見違紀敗德無一徹查，難怪被質疑查羅4筆獻金是「殺羅儆猴」，如今北市民政局比對結果，又打臉監察院，讓人不禁感慨今之御史台到底是執政黨東廠？或烏龍院？

羅智強雖非中央民代，但以其110萬臉書粉絲及勤開野台、辦街講，隔時不隔日地猛攻執政黨違失，已成藍營「戰神」。這次監察院查他 4筆政治獻金，若要避免被解讀另有政治考量或針對性，理應更謹慎、更透明，以釋群疑；但監察院只以「例行作業」對外解釋，對諸多疑點卻未充分說明。

例如，何以2萬多位候選人抽查301件，中籤率不到1.5％，就恰巧抽到羅智強？且何以抽查301件有13件姓名與身分證字號不符，羅智強就有4件，比例近31％？何況羅的4件，有3件根本不到1萬元，甚至僅 306元，依《政治獻金法》規定屬「匿名捐款」，可不必留姓名、身分資料及聯絡方式，監察院卻要求羅7天內查覆，這不是找碴嗎？

雖然羅智強公布此事，並開嗆「直接罰我120萬，沒在怕」，監察院即澄清（或改口）說「只是釐清，不涉裁罰」。但監察院處理手法如此粗糙，已淪為照章辦事，完全失去陽光法案要避免藏汙納垢的立法精神，更難保有心人日後不會有樣學樣，以類似手法製造受贈者困擾。如今更離譜的是，監察院比對的資料，被北市民政局拆穿鬧烏龍，令人不禁懷疑其他案件，真實性或準確度有多少？

事實上，羅智強306獻金案受矚目的癥結，也在於監察院長期對執政黨違紀敗德視而不見或高舉輕放，無論改組前的私菸案、陳明文300 萬元或改組後的丁允恭案，都不見監察院出鍘刀，只見急著對反對黨戰將揮舞小扁鑽，如今還被戳穿扁鑽根本是紙糊的、捅人的理由更是假的，如此的監察院能不成為笑話？

(中時 )