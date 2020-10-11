共機頻頻飛越海峽中線擾台，兩岸關係日益緊張，有民代提議台灣應該恢復徵兵制。網友TERRY叩應《歷史哥澄清唬》表示，當時讀國小的他遭遇九六飛彈危機，他問「要不要上戰場」，媽媽竟回，你根本不可能會遇到這種事情。

臉書粉專「歷史哥澄清唬」分享直播影片，網友TERRY叩應表示，那時他國小四、小五年級，經歷1995年潤8月，然後又遇到九六飛彈危機，這麼小就有這樣的認知了。那時的印象是，晚一點他是不是要上戰場了，便問媽媽說，我們要不要上戰場，媽媽竟回，「你才幾歲而已，要上戰場。猴死囝仔你瘋了，你根本不可能會遇到這種事情。」

TERRY指出，年輕人不是想要去打仗，只是一開始沒收集到正確的情形之下，這時年輕人還是會去注意，只是他對於這個認知到哪裡。只要年輕人接收到正確的資訊，自然會去擔心兩岸開戰的問題。

網友回應說：「共軍打過來，先找安全的地方躲一下，2-3小時就好了，共軍的目標是民進黨政府、台獨份子。對於一般老百姓不會造成傷害。」、「我的解讀是，只要美國跟中華民國走太近，甚至來台灣，老共就會非常不爽，加上又沒有跟大陸互動，有點就是寧願被外國人利用，也不願意跟我講話的感覺。」

(中時新聞網)