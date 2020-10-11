原PO嘗試用麵包紙袋包住披薩裝盤，再用負離子吹風機加熱，竟真的成功讓披薩在30秒內復熱！（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

披薩是一種相當受歡迎的速食，不但好吃又推出多種口味，是許多人的聚會必備美食。然而冷掉的披薩口感卻是硬乾又難吃，於是一位人妻嘗試將賣場購買回來的披薩用一招「懶人加熱法」快速復熱，只要花30秒，就能讓冷掉的披薩恢復濃濃香氣。卻沒想到這方法卻被網轟「好髒」！

原PO在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，近日去好市多購買披薩被老公說冷了不好吃，但又嫌微波加熱會乾掉、放在鍋子上煎浪費時間，便告訴她一個「30秒加熱」的方法。於是，原PO嘗試用麵包紙袋包住披薩裝盤，再用負離子吹風機加熱，竟真的成功讓披薩在30秒內復熱！

一位人妻用一招「懶人加熱法」快速復熱，只要花30秒，就能讓冷掉的披薩恢復濃濃香氣。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

一位人妻用一招「懶人加熱法」快速復熱，只要花30秒，就能讓冷掉的披薩恢復濃濃香氣。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

貼文一出，「吹風機加熱法」馬上吸引到網友目光，網稱這招真是「物盡其用」。但更多人卻認為，用吹風機來加熱披薩的方式並不太衛生。網友直呼「吹風機不會有披薩味嗎」、「光想有皮屑在批薩就覺得有點噁心...」、「可以讓吹風機做他原來的工作嗎...」、「求吹風機心裡的陰影面積」、「吹風機⋯拿來吹吃的不覺得很髒嗎」。

一位網友指出，吹風機平常使用時，後端會吸入灰塵毛髮等東西，雖然內有濾網，但難保不會有髒東西殘留；而吹風機加熱的概念近似於「炫風烤箱」，不過家中若粉塵細菌較多，恐會讓微生物附著在食物上。另外，也有人認為這樣的加熱方式很傷機器，表示「吹風機會過熱，輕則故障，重則燒毀」、「這樣很傷吹風機的 太傷機器了！為了披薩」。雖然原PO表示，吹過披薩的吹風機，聞起來並沒有異味，但仍讓網友感到有點噁心。

網友也紛紛提供不同加熱披薩的方式，表示「平底鍋小火乾燒，蓋鍋蓋3分鐘，絕對美味」、「放電鍋不加水，跳起來悶一下也可」、「裝一杯水跟著披薩微波就不會乾了」、「氣炸鍋可以幫你解決一切」。

許多人卻認為，用吹風機來加熱披薩的方式並不太衛生。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時新聞網)