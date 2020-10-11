美國總統川普民調落後民主黨總統候選人拜登，川普不願承諾，若敗選，和平轉移政權。國民黨副秘書長柯志恩表示，若選後差距很小，川普又不認輸，那才是美國大災難的開始，她更斷言，美國的總統大選選戰是在11月3日之後，才真正開始。

柯志恩10日在政論節目中表示，美國的民調不能看全部平均的民調，因為2016年時因為在民主黨傳統票倉加州和紐約州大勝，所以在普選票贏過川普，但在選舉人票上卻輸給川普，「目前的民調用平均的方式去看，是不太準確的」。

柯志恩指出，說到通訊投票，美國的郵政署長是川普的金主，而他早就看出通訊投票對川普非常不利，所以他一直在做一些動作，希望能夠增加通訊投票的不方便度，讓大家能走出家門去投票，「你看現在所有共和黨的廣告打出來 都是希望那家能努力的去投票」。

柯志恩也說，所以現在很多人就開始擔心，光是11月3日之前，還不是選舉的開始，反而是11月3日投票完之後，才是真正選戰的開始。因為大家預估， 如果到時候通訊投票占40%，出來投票的人又不是那麼踴躍，然後這些出來投票的都是支持川普，而沒有被看到的通訊投票是支持拜登，這個畫面呈現出來，會不會造成選後真正美國大亂的開始？

柯志恩強調，反而很多的專家都在觀察，如果在搖擺的過程中，只差那麼少一部份的話，以川普的個性來說，他又不認輸，那才是美國大災難的開始。

(中時新聞網)