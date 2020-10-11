面對卡達正式向華府遞交申請，要求購買洛克希德馬丁的匿蹤戰機，以色列情報頭子柯恩(Eli Cohen)11日表示，為確保以色列在中東地區的軍事優勢，該國強烈反對美國出售先進戰機F-35給卡達。

柯恩強調，維持以色列在區域的安全和軍事優勢是該國首要目標。畢竟，「我們國家還沒變成瑞士」。瑞士為永久中立國。

在阿拉伯聯合大公國與以色列簽署關係正常化的協議之後，阿聯隨即向美國開口要求購買F-35戰機。當時川普還公開表態賣F-35給阿聯「沒有問題」。隨著阿聯提出需求，卡達也跟進要求購買F-35。

基於維持以色列在中東地區「質量軍事優勢(Qualitative Military Edge, QME)的原則，美國往往在銷售先進戰機給中東國家時，會先與以色列進行會商。然而，這樣的武器買賣往往遭到以色列的反對。

儘管以色列已購買並部署F-35，加上以色列與阿聯都擔心來自伊朗的威脅；不過，以色列仍對阿聯有意購買F-35這件事大感惱火。

(中時新聞網)