美國國家安全顧問歐布萊恩呼籲，台灣應該提升防衛支出，「把自己變成一隻豪豬...因為獅子一般不會喜歡吃豪豬。」前民進黨立委沈富雄直指，獅子雖不會吃豪豬，不過大陸若把飛彈射過來，這個豪豬不就肝膽俱裂了嗎？

沈富雄在政論節目中表示，現在台灣當然是豪豬，歐布萊恩就是嫌我們這個豪豬的刺不夠多。但看看現在大陸「吃不吃」我們呢？大陸是不吃的，現在你這個豪豬刺不夠，大陸只是這樣戲弄你一下，就像獅子看到豪豬，就「武嚇」，也就是飛機來了。

沈富雄說，如果台灣照美國的話去做，把自己變成刺更多，大陸還是不吃的，所以買武器的錢不是白費了嗎？這叫沒有戰略縱深。大陸覺得他就是不要吃，不吃的原因，不是我們厲害，而是因為吃了以後，後果不堪設想，對此，沈富雄說，他也不能保證永遠會是這個狀態。

沈富雄指出，20年、30年以後，也許情況繼續惡化，老共忍不住了，要解決了。這時老共會吃你嗎？還是不吃的，因為吃了以後要看胃腸科，要把那一個「豪豬」撿出來，因為刺在那裡很難過。不過若有一天，大陸會把飛彈射過來，你這個豪豬不就肝膽俱裂嗎？所以台灣要想辦法，讓大陸不射飛彈。

(中時新聞網)