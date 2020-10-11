總統蔡英文在國慶講話，強調「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」。台大教授石之瑜表示，蔡英文全篇講話主要的表面訊息是，未來台北不會在兩岸關係方面採取新的行動，這也表現出與去年完全不同的態度。

石之瑜在香港媒體《中評社》發文表示，蔡英文國慶講話主要傳達，未來台北不會在兩岸關係方面採取新的行動，所以如果北京願意迴避一個中國原則，雙方可以討論和平共存的方案。即使迴避主權也可以，給北京一個誘因，只要北京動念了，台北就可以等談起來，以後再慢慢磨。這就表現出與去年選舉期間完全不同的態度，比起去年攻擊性非常強，尤其對於一國兩制。

石之瑜認為，蔡英文演講稿字裡行間透露，華府不願意兩岸關係緊張升高，施壓台北同意不會在短期內作出任何有對抗意思的作為，以便確保兩岸起碼可以僵持下去。

石之瑜指出，其實台北還有不少可以使用的政策資源或工具，用來對北京進行對抗，那不就反映出台北自己認為還有各種各樣的手段可用，否則怎麼會覺得自我克制，是值得讚賞的？

(中時新聞網)