根據「2020房貸大調查」中發現，在今年降息後，有51.8%的人有購屋或換屋意願，就連22%已經有房的民眾仍想再購。不過購屋前，哪一點是你最在意的項目呢？記者實際街訪發現，住家擁有公設的民眾少之又少，更別說有教練的健身房及餐點服務，不過「新潤機構」竟有最完整的公設，而且住戶更可免費享有！

社區健身房配有專業教練親自指導動作/圖截取自YOUTUBE

雖然全球疫情不見停止，但依舊不影響國人購屋買氣。購屋前，民眾考慮的重點不盡相同，包含生活機能、交通便捷、格局、公設等等，但就以現今新物件的公設來說，常見的有健身房、KTV、閱讀室、遊戲室等，不過就算有健身房，大部分也只有放置基本的健身器材供屋主使用。實際走上街頭採訪民眾，發現住家擁有公設的民眾佔少數，就算有也只有健身房；記者繼續追問，那社區內的健身房有專業健身教練嗎？不少民眾驚呼「怎麼可能！」，更有人表示「這是豪宅才有的養眼服務吧！」，由此可見，配有健身教練的健身房根本可遇不可求。

住戶表示，社區下午茶都是免費提供。/圖截取自YOUTUBE

不過，有位民眾表示，自家社區除了有專業教練的健身房之外，還有提供餐點及手作課程！實際來到社區後發現，竟然有提供一蘭拉麵、鼎泰豐小籠湯包等排隊美食，還有自家品牌Ruenn caf'e咖啡、鬆餅等其他甜點都有提供還有下午茶呢，住戶不用排隊就能優雅地免費享用，住戶表示，此社區住戶每個月都享有免費點數，可以換取餐點，而且這邊的環境整潔，提供非常舒適的空間。

社區內竟還有廚藝教室，手作課程會不定期更換主題。/圖截取自YOUTUBE

此外，「新潤機構」社區的健身房真的配有專業健身教練，親自帶領住戶運動並指導正確的健身方式及姿勢，讓住戶不用捧著大筆會費加入外面的健身房，省下金錢也省下時間。社區還有廚藝教室，還會不定期舉辦不同主題的手作課程，享受與家人互動的天倫之樂。

新潤建設主打「心建築 新建築」，對住戶用心也用新。/圖截取自YOUTUBE

新潤果然最懂你的"家"，讓住戶輕鬆下樓就能享受飯店等級的服務，無論是有專人指導的健身房，還是體驗親自學習手作的樂趣，又或是享受在家就能享用經典的排隊美食，種種的一切都顯示新潤非常用心，徹底體現了「心建築 新建築」！

(中時新聞網)