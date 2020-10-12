竹子，一直是東方文化的重要符碼。通體翠綠的竹子，清勁有節，含蓄內斂，猶若翩翩君子，它不爭豔，不搶眼，是讓人二見鍾情的物種，愛竹子的人都這麼說，「竹子，越看越有韻味。」

即便咱們沒有古人「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯」的閑情，也嚐過竹筍的滋味，蘇東坡「無肉令人瘦，無竹令人俗」這番話，自有道理，甚至小時頑皮，爸媽也會嚴加恫嚇，再不聽話，就請吃一頓「竹筍炒肉絲」。

輕盈柔韌的竹篾交錯編織，實用外兼具樸實親民的美感。 (圖/林旻萱)

來自天堂的恩物

除了餐桌上的印象，竹子也是我們生活的一部分。鄉野隨處可見的竹子，過去被取來製作「竹籠仔厝」，日常坐臥的竹凳、竹椅、竹床，生活中的竹竿、竹掃帚、竹斗笠，農家婦女以竹葉包粽子，孩子玩竹蜻蜓、竹槍……。

直到更耐用的塑膠、不鏽鋼崛起，漸漸取代了傳統素材。如今說到對竹子的印象，也許只剩溪頭、京都嵐山等觀光景點的竹林小徑，或者是《臥虎藏龍》，武林高手在竹林裡過招、比劃的場景，雖然空靈飄逸，與生活卻不太相關。

倒是近年，不產竹子的歐洲卻吹起竹子熱，舉凡竹製的家具家飾、裝置藝術，大受歡迎，再加上氣候變異，溫度節節攀高，人們才發覺，竹子不僅輕盈堅韌、耐震抗候，還有生長速度快的優勢，一天生長可達30公分，三、四年即可成材，遠勝至少得30年才能使用的木料，論固碳能力，竹子優於樹木，既呼應聯合國「永續發展目標」（SDGs），也是具有發展潛力的綠建材。

因此，擁有多項優點的竹子，被歐洲人稱作是「天堂來的植物」，而台灣作為竹子的主要產地，若不曉得善加利用，豈非暴殄天物？

竹藝師張永旺將自家土地規劃成「百竹園」，在此種植、研究，實踐自己的竹子夢。(圖/林旻萱)

重振台灣竹藝之名

烈日當頭的夏日，我們乘著高鐵前往台南，預備前往竹子的重要產區。才從月台步行到大廳，就看到近期當紅的複合式餐廳「深緣及水」，店內的矮牆、隔板，包覆著綿密錯綜的竹材，在復古中帶有幾分優雅，似乎暗示著再來的采竹之鄉的旅程。

位於高鐵台南站的「深緣及水」，店內以竹編作為裝飾材，古樸又不失典雅，別具特色。(圖/林旻萱)

約20分鐘車程，一行人抵達龍崎。這兒的竹業發展甚早，可追溯到明清，因著獨特的丘陵地形與砂質土壤，適宜竹子生長，加上鄰近府城，讓早年龍崎、關廟便以竹產業因應興盛，主要供應台南府城所需的民生物資。

百竹園的主人、台南竹會理事長張永旺，已是竹藝世家的第五代傳人，笑說「從小竹子就是我們的噩夢」的他，不僅掌上的老繭、疤痕無數，指尖的關節也格外明顯。

當我們跟著張永旺穿梭在八甲大的園區，上百種竹子婆娑颯響，張永旺細數每種竹子的特性與觀察的結果，顯得一往情深。

見證過產業的興衰起落，張永旺對1960～1980年代竹產業鼎盛的榮景仍記憶猶新，竹編養活了許多家庭，也外銷賺取外匯，帶動台灣經濟起飛，直到石化產品的大舉入侵，舉例來說，在過去人拿竹子蓋房子、做家具，搭棚架和蚵架，甚至拿來造紙；現在不僅被塑膠家具取代，像是蚵架，為了增加浮力，也開始加入使用保麗龍，加上工資上漲等因素，再度衰退。

雖然沉寂多年，但近十年來，因環保意識的提升，竹材因著有機的優點重新被重視，產業才又有從谷底緩緩回升。幾年前LV登門拜訪，向張永旺洽談尋找合適作為精品包的竹提把原料，雖然合作未果，倒是點燃他復振竹藝的使命感。

雖然如今台灣的竹藝，終究得面對人工成本高的難題，但台灣的工藝精湛，仍遠勝中國與東南亞量產的產品，因此，甚至有歐洲設計師在完成設計圖以後，特別商請代客打樣。

張永旺說，竹編是一門需要反覆練習、不斷累積技術的工藝，基礎學得紮實，才能不斷變化，乃至創新，挑戰各式各樣的變化。

他率領著一群有志復興竹藝的子弟兵，朝高端客製化的訂作服務邁進，除了同樣發跡於那一帶的「深緣及水」，還有在小琉球的民宿「尊順祿」，以及長榮大學行政大樓等代表作。輕巧的竹篾經過藝師的巧手，以其柔韌的質地，交錯成網，從平面然後立體，以有別以往的形式，再度豐富了人們的日常，知識與技術也能傳承不熄。

以竹代木的「竹構築」

台灣的排碳量在全球排名始終居高不下，工業、建築、交通的排碳更屬「名列前茅」。當人們汲汲營營追求經濟發展，無視於生態破壞殆盡的同時，也有像甘銘源、李綠枝這對建築師夫妻檔，反其道而行。他們離開水泥叢林的台北家鄉，選擇回到親近自然的環境，想實踐天人合一的生活方式。

面對鋼材的價格，甚至比礦泉水還低的今日，「那是因為沒有把環境成本、社會成本算進去。」甘銘源這樣認為。作為建築師，因著了解燒製水泥、煉鋼過程中的排碳耗能，讓他有意識地在自己的作品降低混凝土的使用比例，轉向開發固碳、低耗能的天然材料。

過去，先在木業發達的宜蘭開業，木材自然成了他的首選素材，十多年前來到雲林落腳，也發現到了台灣竹的存在。竹子生長速度快，俗語說「存三去四不留七」，四年最好伐除，七年竹材就已太老不堪用，竹子甚至還能取代需以遙遠航運送來的進口木材，也因此開啟了他們「以竹代木」的想像。

由於傳統產業斷鏈已久，想將竹材重新使用在現代建築，只能從源頭開始。他們踏入產地重新尋覓合適的原料，也用科學的方法探索竹材的特性與理想的使用方式，並結合鋼纜、螺桿等現代材料，開發出標準化的接頭設計，可兼顧建築的強度與施工上的便利性。

甘銘源提到，竹材因纖維的澱粉質含量高，故傳統竹屋常發生蟲蛀的問題，但他觀察到，竹子長出竹筍後的三個月，因養分都供給了竹筍，澱粉質含量降到最低，便是砍伐的最佳時機，他們與竹山的加工廠合作，將剛砍下來的竹子用天然的方式殺菁、乾燥，讓含水率降到10％以下，乾燥後的竹材呈現出深淺不一的黃褐色，不僅韻味足，也是耐久堅固的良材。

近年，甘銘源在雲林農博、故宮南院、台中華德福大地實驗學校等案，都是令人印象深刻的作品，這些作品，符合他對建築輕盈、開放、融於自然的偏好與旖旎想像。倘若，遠在峇里島的竹構旅店Bambu Indah，都能以其親近大地、連結風土的特點，而成為全世界遊客爭相慕名前往的景點，近在台灣，萬分困難才誕生的竹構建築，亦是值得我們珍視的文化資產。

科技創造竹業商機

根據研究統計，國內的竹林面積約18萬3,000公頃，粗估有15億支，當政府近來喊出國產材政策，也觸動了人們開始關注竹材潛在的利用價值。

在台灣竹產業重鎮的竹山，除了藝師的創作，專做日本人生意，指名非得要以台灣桂竹做成的竹劍，更是當地人引以為豪的「台灣之光」。然而，由於成本考量，目前僅前半段在台灣生產，後半段均已外移至中國大陸或東南亞。

自九二一大地震重創中部，危機繼而帶來轉機，農委會便結合工研院，以復甦在地產業為由，致力推動國內竹產業發展，也為了提高國內的竹產業競爭力，以期根留台灣，確立下不採大宗量產，而改以高技術含量的民生精品的路線，不僅主張「全竹利用」，也成立技術諮詢平台協助民間廠商。

「這些年來，我們已經開發出三百多種產品，產值達數十億元。」工業技術研究院資深研究員黃盈賓，向我們展示以竹子做成的各式產品。

經過高溫燒製的竹稈，成為生物炭，可除臭、淨化水質，還有遠紅外線的功能；在炭化過程，所產生的煙霧與水氣，經蒐集後則是竹醋液，可用來驅蟲防蚊，還可以泡澡，甚至拿來製作清潔用品或化妝品。

民間也有業者如元宇生技，近年才從海外回流設廠，主力產品便是以台灣竹加工成板材，再製作成家具，瞄準的就是未來看好的國際綠建材市場；坊間近來也有以竹子做成的牙刷、眼鏡為主的文創雜貨，正以其獨特性、客製化的特點，搶攻小眾市場。

竹子，從過去的素樸到現今的時尚，它多工與容易親切的特點不曾改變，即便時代更迭，物換星移，依舊能再與人們相伴，長長久久。

以竹子做成的各樣精品小物，結合了工藝技術與文創美感。 (圖/林旻萱)

(本文摘自《台灣光華2020.10》)

《台灣光華2020.10》

(中時新聞網)