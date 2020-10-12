中芯國際上周遭美國實施出口管制，但外界認為川普政府其實有留一手，目前中芯面對「出口管制」，並非如華為被列入「實體清單」，由於兩者制裁嚴重程度不同，對中芯來說，還不是最壞的情況。

從中芯公告內容來看，美國政府這次對中芯採取的限制措施，是依據美國出口管制條例（EAR）的第744條21項的「出口管制」。

此條例名為「對中國、俄羅斯、委內瑞拉的特定『軍事最終應用』或『軍事最終用戶』的限制」，目的是對美國美國境外軍事應用物品進行管制，被點名的物品必須獲得美方許可後才能出口。

財新網引述美國半導體業內人士指出，中芯遭「出口管制」不是最壞的情況，直接進入「實體清單」（Entity List）才是最糟的，就像華為一樣。

所謂「出口管制」措施，針對「終端軍用」領域，只影響納入名單的美國設備和軟體的供應，而「實體清單」則嚴重得多，打擊所有使用美國技術的產品和服務。

半導體研究機構芯謀研究首席分析師顧文軍稍早前也撰文指出，中芯被列入美國「出口管制」關注名單，但並沒有被列入「實體清單」，這兩者有區別。

他說，被列入「出口管制」，中芯的美國供應商在給供貨時，需依照美國出口管制條例申請特殊許可證。雖然手續麻煩了許多，但遠不及被列入「實體清單」嚴重。

他表示，「實體清單」提出的申請會被「推定拒絕」，軍事用戶獲得批准雖然不是不可能，但在當前敏感的政治形勢下，將會困難重重。

但另有分析指出，中芯用於晶片代工的設備和材料離不開美國供應商，因此就算只被納入針對「終端軍用」的出口限制，中芯先進製程研發仍可能受到嚴重衝擊。

美國半導體業內分析，中芯可能難以繼續先進製程，14 奈米會很困難，其次是28奈米和40奈米，至於以8 吋廠為主的更早期製程，對美國供應商依賴相對較小，維持營運相對容易。

(中時新聞網)