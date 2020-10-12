【回憶殺】資深演員林秀君曾是香港邵氏女星之一，代表作品有《金劍雕翎》、《大旗英雄傳》等，精湛的演技頗受觀眾喜愛。不過，她從來沒想過進入演藝圈，先是成為邵氏演員，來台旅遊又被中視高層簽下，結緣導演老公丁仰國，誤打誤撞在台灣扎根。

根據《自由時報》報導，林秀君出生在傳統的香港家庭，本來打算順著父母的意思，找份穩定的工作後再結婚生子，沒想到她某天參觀邵氏片廠，被邵方逸華相中，意外踏進演藝圈，沒幾年遇上邵氏轉型收攤，林秀君因緣際會簽進中視，風塵僕僕的飛來台灣發展，也因為命運如此安排，她認識當年還是武術指導的丁仰國，兩人公證結婚後陸續生下兩女，成為台灣媳婦。

林秀君誤打誤撞當演員，曾是當年紅極一時的邵氏女星。（圖／中時資料照）

林秀君的大女兒已生子，次女丁巧唯也在今年宣布雙喜臨門，和知名製作人王鈞之子、電影導演王鼎霖結婚，目前懷有9個月身孕。晉升外婆的林秀君，卻沒有留下太多歲月的痕跡，尤其是身材完全沒有發福跡象，甚至穿得下大女兒的衣服，露出纖細的水蛇腰，和丁巧唯拍照也宛如姐妹，相當會保養。

林秀君笑說年輕時47公斤，現在維持在50公斤，被問及如何養生？她透露自己都很早睡，喜歡運動、爬山，以前可以在大湖公園跑5圈，慢慢變3圈，後來就改用快走的。

(中時新聞網)