娛樂8點半》資深藝人陳瓊美以童星出道，善於唱歌、跳舞、演戲的陳瓊美，很快就累積高人氣，也成為玉女紅星代表，不過陳瓊美當年離婚後，卻接連遇到車禍、被倒會、投資失利，面對人生波折一度讓陳瓊美身心俱疲，所幸她的好友張晨光一通關心電話，即時救回陳瓊美。

資深藝人陳瓊美是螢光幕中的熟面孔，其實陳瓊美從小就對歌舞有興趣、喜歡唱唱跳跳，媽媽為栽培女兒，就帶陳瓊美去學芭蕾舞、民族舞蹈，果然皇天不負苦心人，陳瓊美不只獲得民族舞蹈冠軍，多才多藝的陳瓊美也被看見，並以童星身分出道，開啟陳瓊美精采的演藝之路。

陳瓊美演藝事業橫跨唱歌和演戲，她當年靠演唱電影《我心碎了》主題曲，以及演出電影《走不完的路》爆紅，陳瓊美也以此奠定玉女紅星的地位，陳瓊美在螢光幕上光鮮亮麗，成為當年的女神代表，陳瓊美也因拍戲與男星康凱結緣定情。

陳瓊美會唱又會演戲，是一代女神代表。（圖／本報系資料照片）

未料陳瓊美這段戀愛，卻遭媽媽反對，最後讓陳瓊美決定為了愛情私奔，並與康凱結婚，共組家庭、育有一子，沒想到這段婚姻最後卻以離婚收場，當時陳瓊美正值人生低潮，但她卻接連遇到重大車禍撞傷手、被倒會上百萬。

陳瓊美衰事接連而來，但她為了還債拼命接戲，同一時間軋3部戲還去做秀，好不容易平息一波，但卻是一波又起，陳瓊美費盡心力還完債後，她卻投資失利，背債千萬。

陳瓊美接連遇到人生打擊，讓她壓力大到喘不過氣，陳瓊美因此得了憂鬱症，甚至差點想不開，所幸好友張晨光撥了一通即時的關心電話，意外發現陳瓊美講話含糊、口氣聽起來怪怪的，才即時把陳瓊美從鬼門關前救回來，後來陳瓊美看到自己70歲的爸爸罹癌仍努力求生，也讓她轉念、重新振作起來。

陳瓊美近年除了接戲外，她也常以美魔女之姿登上節目。（圖／本報系資料照片）

陳瓊美近年除了接戲外，她也不吝嗇分享自己的保養秘訣，常以美魔女之姿登上節目，陳瓊美也樂於在網上分享生活日常，更讓外界看到陳瓊美親民的一面。

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