根據《ESPN》報導，奈及利亞籃協主席基達日前受訪表示，希望可以邀請擁有奈及利亞、美國雙重國籍的熱火先發中鋒阿德巴約，加入奈及利亞男籃國家隊備戰明年東京奧運，不過阿德巴約去年夏天也曾入選美國培訓隊，這下子需要選邊站了。

年僅23歲且在美國新澤西州出生的阿德巴約，是在2017年選秀會上第14順位被熱火挑到，本季成為「三年級生」的他表現大幅進化，不僅在所有數據都有進步，更獲選今年全明星賽球員、拿下技術挑戰賽冠軍、入選年度防守第二隊。

來到季後賽，阿德巴約的表現更是全面，前3輪場均17.2分、11.0籃板、4.8助攻、1.2抄截與0.9火鍋，證明他已經成為熱火禁區的重要戰力，儘管到了總冠軍賽因為頸部扭傷所苦，到現在仍未有效發揮，他的存在還是帶給湖人不小威脅。

奈及利亞在去年世界盃男籃賽成為非洲區排名最高球隊，也讓他們提前搶到東京奧運門票，當然希望阿德巴約可跟魔術前鋒阿米紐、灰狼前鋒奧科吉等NBA球員攜手爭取東奧佳績，只是阿德巴約到底會選奈及利亞或美國，目前還很難講。

(中時 )