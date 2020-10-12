民眾在「爆料公社」上貼出一張「5貼Gogoro」的照片表示「這樣5貼真的危險啦！雖然都有戴安全帽，gogoro在哭泣了……」。(摘自爆料公社)

隨著電動機車在台灣能見度逐漸升高，不少電動機車品牌更開始強調其動力、負載力不輸傳統油車。近日網路上就有一張「屁孩5貼Gogoro」的照片，讓網友眼睛一亮，網直呼這載法根本是在挑戰極限。而5人身後更藏「1亮點」，讓數千網友會心一笑。

有民眾在「爆料公社」上貼出一張「5貼Gogoro」的照片表示「這樣5貼真的危險啦！雖然都有戴安全帽，gogoro在哭泣了……」。從照片可以看出，看似一位父親騎著電動機車Gogoro路上馳行，但同一台車上竟載著4位小屁孩，一位蹲在腳踏墊上，剩下3位則緊貼在後座上，並由最後一位環抱著。據了解，該事件發生在台南市區。

貼文一出，光一張圖就讓網友驚呼連連表示「將機車發揮的淋漓盡致」、「這樣太危險飛太遠 」、「魔術大空間，安全擺一邊」、「挑戰極限」、「節約能源」。更有網友質疑，這根本是在幫gogoro測試，直呼「是在試高乘載的耐用度嗎？」

網友打趣表示「很乖，都有帶安全帽」。而5人背後的「捐血救人」旗幟更成為另一大亮點，網友笑稱「難怪後面警示捐血救5人」、「趕著去捐血救人啦⋯」、「一次5個孝子很可以喔」、「滿滿的肉包鐵概念.」。不過，一位網友卻指出，「 在台南市，非常正常的啦，有什麼大驚小怪的」。

(中時新聞網)