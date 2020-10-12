宜蘭規模3.8地震 最大震度4級 05:342020/10/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局資訊，12日0時17分發生芮氏規模3.8地震，地震深度16.3公里，震央位於宜蘭縣政府南方31.3公里（位於宜蘭縣蘇澳鎮），最大震度宜蘭縣4級。（編輯：陳彥鈞）1091012 (中央社) #地震 #宜蘭縣 #公里 #規模 #大震 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 康軒臉書遭灌爆疑秒刪留言 Google最新評價露玄機 - 生活 又有2颱風恐接力生成 路徑曝光 氣象局：2地區大雨連炸3天 - 生活 蓮花颱風最快明生成 氣象局先發大雨特報 - 生活 太誇張！到好市多買18吋披薩 他一打開嚇傻：密集恐懼症犯了 - 生活 北北基宜豪大雨特報 南卡最快今生成 恐又雙颱接力 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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