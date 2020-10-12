根據中央氣象局資訊，12日0時17分發生芮氏規模3.8地震，地震深度16.3公里，震央位於宜蘭縣政府南方31.3公里（位於宜蘭縣蘇澳鎮），最大震度宜蘭縣4級。（編輯：陳彥鈞）1091012

(中央社)

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