領完勞保老年給付和退休金，其實有人還可領到第三筆退休金。根據勞保局統計，108年就有1萬8760位60歲以上勞工因為重返職場，領到第三筆退休金，其中更有95位是80歲以上的高齡者。

一般人印象中，勞工可領到2筆退休金，一是根據勞工保險條例，滿60歲就可請領老年給付，也就是俗稱的年金；另一是根據勞退新制規定，拿到雇主每月提撥的6%退休金（這部份還可自提最高6%）。第三筆退休金又是從何而來？

由於勞退新制的設計，即便領了勞保和勞退，若再受僱工作，雇主每月仍須為勞工提繳6%勞退金。只要工作一天，就有一天的退休金可以累計。根據勞保局統計，去年有一萬8760位60歲以上勞工，其中有95位是80歲以上的高齡者，因為重新投入職場，領到這筆退休金。數據顯示，60歲以上的男性退休人員共計1萬2775人，女性有5985人，其中90歲以上者男女各一人。

勞保局提醒重返職場的勞工朋友，記得留意查詢勞工退休金個人專戶資料，掌握雇主是否確實為自己提繳勞工退休金，別讓自己的權利睡著了！

(中時新聞網)