百度官方微博10月11日發佈消息，從即日起，百度自動駕駛計程車服務在北京全面開放，用戶可在海淀、亦莊的自動駕駛出租車站點，無需預約，直接下單免費試乘自動駕駛計程車服務。

根據澎湃新聞報導，針對預約的用戶，目前百度自動駕駛計程車服務有兩種預約方式。第一種是透過百度地圖，選取「打車-自動駕駛-選擇上下點-選擇乘車人數-立即呼叫Apollo GO」的方式。第二種是下載並打開Apollo GO App，並點選上下車網站、選擇乘車人數、立即呼叫Apollo GO。

據了解，百度此次推出的獨立App Apollo GO，現已上架小米商店、OPPO商店、華為、vivo商店和iOS App Store等。

從Apollo GO在應用市場的介紹來看，應自動駕駛測試法規要求，自動駕駛計程車內均需要配備安全員。行駛過程中，安全員不會駕駛車輛，Dutaxi車隊仍在擴張階段，目前數量相對有限。另外，Dutaxi運營範圍與時段正逐步拓展，如遇極端惡劣天氣，Apollo GO將會臨時停運。

(旺報 )