於台南深耕逾一甲子的「永川大轎」創辦人王永川，11日下午4時傳出因肺部積水辭世，享壽89歲。王永川被譽為神轎大師，曾於2009年榮獲全球中華文化藝術傳統工藝類薪傳獎，2015年也獲台南市政府登錄為傳統藝術保存者，上月更於神農街歡喜開幕永川大轎「展示間」，台南市政府文化局長葉澤山也親自到場恭賀。如今，國寶驚傳殞落，各界紛感不捨。

王永川小學畢業後，即跟隨父親王西海學習小木作，製作頂下桌、菜櫥、佛架等生活家具，後參考廟宇中古轎的形制與結構，將小木鑿花結合榫卯工法，摸索出一套神轎製作技術，神轎作品不僅輕巧耐用，且兼具精美雅緻的外觀，深受好評。據悉，台南有近7成廟宇的神轎，皆出自「永川大轎」，品牌形象深植人心。

「永川大轎」走過70周年，目前由第三代子孫王延接棒經營，傳承神轎製作技藝，並於上月試營運展示間，透過專人導覽介紹，拉近民眾與傳統工藝的距離。如今傳出王永川老師辭世消息，各界紛紛悼念，同時也感謝王永川老師，生前為台灣傳統工藝的貢獻。

(中時 )