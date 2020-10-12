2020義大姥姥盃公開組，11日由世大運藍隊和中華白爭冠，前者靠著首節打下17分領先勝基，並挺住中華白隊的追擊，最終世大運藍隊91比72留住勝利，並以5連勝之姿快意封王。

2021成都世大運男籃培訓隊這次義大姥姥盃分成藍、白兩隊分頭出擊，世大運白隊在季軍戰69比62力退政治大學，兩隻兄弟同日告捷，分別斬獲冠軍、季軍，賽後總教練劉孟竹也讓大家一同聚餐慶功。

劉孟竹指出，世大運藍隊和中華白一戰是現今國內頂尖青年好手大對抗，雙方都有超強的贏球企圖心，也展現高水平的球技，尤其世大運藍、白隊在短短的集訓期，以極高的效率成功整合，反映在強度一級的姥姥盃，他以兩隊球員的表現為傲。

世大運藍隊賽前努力情蒐、評估，防守上不段變換陣式，讓中華白在進攻上遇到麻煩，因此第1節世大運藍隊即以26比9大幅領先，中華白隊兩度從落後21分奮力追趕，可惜最後仍以19分之差吞下在本屆義大佬姥盃首敗、4連勝喊停。

世大運藍隊共5人得分雙位數，今年3月榮膺UBA大專籃球聯賽冠軍賽MVP的林俊吉，和隊友周桂羽各進3記三分球，兩人各進帳19分，阿巴西、李家慷分獲14、10分，盧峻翔贊助11分，林俊吉表示，世大運贏在團隊作戰，周桂羽、盧峻翔、李家慷到阿巴西，在中華白緊追不捨、球隊領先分剩個位數時，都適時挺身而出，贏球是大家的功勞。

(中時 )