獲勝當下納達爾跪地歡呼。（美聯社）

2020法國網球公開賽落幕，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）再次擦亮「紅土之王」的招牌，6比0、6比2、7比5直落三技壓老對手喬柯維奇（Novak Djokovic），賽後發言依然謙虛，也鼓勵大家保持正面態度，走過2020年嚴苛的考驗。

納達爾生涯13度在羅蘭蓋洛斯封王，持續改寫自己保持的單項四大滿貫賽最多冠軍紀錄，手握20座四大賽金盃，也追平瑞士天王費德勒（Roger Federer）、共同並列最多，就連保有網壇最多200個單打冠軍的退役名將賴佛（Rod Laver）都稱讚道：「恭喜紅土之王納達爾，法網13冠已經很了不起，這是困難的2020年一場很棒的大滿貫決賽，你是鼓舞人心的精神，風度翩翩又偉大，20座四大賽冠軍。」

在以浪漫聞名的花都巴黎，納達爾的感言也羅曼蒂克起來，表示：「我和這座城市、這座球場的愛的故事，是永難忘懷的。」致詞時納達爾並說，今年全球面對困難的狀況，大家還是要保持樂觀、堅持下去，相信終有戰勝新冠肺炎疫情的那天，而他也沒想過要追平費德勒的紀錄，只是想著法網是意義重大的賽事、代表了一切，他很榮幸再度高舉火槍手獎盃。

世界職業男網總會ATP指出，這是納達爾在法網第100勝及ATP巡迴賽第999勝，落敗的喬柯維奇表示：「我總是很敬佩我的朋友Rafa，他是很棒的人、很棒的冠軍，也是我職業生涯多年來最偉大的競爭對手，我相信我倆推動彼此成為更出色的球員，我很榮幸祝福他贏得第20座四大賽冠軍。」

(中時 )