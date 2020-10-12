新冠肺炎疫情橫掃全球數月，至今仍未有止息跡象，摩根大通執行長迪蒙（James Dimon）表示，他預期在2021年夏季之前，生活可能都無法回歸正常。

迪蒙指出，由於地方政府的防疫規定、新冠肺炎疫苗尚未問世，還有摩根大通的員工選擇在家工作，所以他預估要到2021年夏季，旗下員工才可能全部回到辦公室工作。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診案例超過773.3萬例，死亡人數超過21.4萬人。

(工商 )