摩根大通執行長迪蒙：生活回歸正軌還有漫漫長路 06:512020/10/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情橫掃全球數月，至今仍未有止息跡象，摩根大通執行長迪蒙（James Dimon）表示，他預期在2021年夏季之前，生活可能都無法回歸正常。 迪蒙指出，由於地方政府的防疫規定、新冠肺炎疫苗尚未問世，還有摩根大通的員工選擇在家工作，所以他預估要到2021年夏季，旗下員工才可能全部回到辦公室工作。 根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診案例超過773.3萬例，死亡人數超過21.4萬人。 (工商 ) #全球 #摩根大通 #迪蒙 #執行長 #回歸 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 財經 川普狙殺中芯下一步 驚爆陸DRAM廠恐成第三個華為 - 財經 台股逃過2次驚恐殺盤 專家爆冥冥中畫了一條底線 - 財經 抽中汎德現賺15萬 問明天能賣？釣出原股東驚爆成本價 - 財經 漢唐帆宣京鼎家登 今年火明年焱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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